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Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: На Донетчине начали расследование

10.03.20 19:24
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР» санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, 9 марта 2020 года, около 12:50, в районе поселка Гнутово (Донецкая обл.) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) НВФ были сброшены две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Уточняется, что автомобиль имел знаки различия, а именно, изображение красного креста на крыше. Вследствие атаки автомобиль получил повреждения.

«По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подобные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола от 8 июня 1977 года (Протокол I).

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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