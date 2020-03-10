Обстрел санитарного автомобиля ВСУ: На Донетчине начали расследование

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР» санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, 9 марта 2020 года, около 12:50, в районе поселка Гнутово (Донецкая обл.) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) НВФ были сброшены две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Уточняется, что автомобиль имел знаки различия, а именно, изображение красного креста на крыше. Вследствие атаки автомобиль получил повреждения.

«По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подобные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола от 8 июня 1977 года (Протокол I).