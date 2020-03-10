Камин и мельница в саду: Подозреваемый по делу МН17 ведет роскошный образ жизни в России

Подозреваемый по делу МН17 россиянин Сергей Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания по сбитому над неподконтрольной украинской власти частью Донбасса. Об этом со ссылкой на публикацию нидерландского издания «AD», сообщает « РБК – Украина ».

Издание пишет, что Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых в деле MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в прошлом году в октябре в сети было видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими членами "ДНР» отдыхал у побережья Крыма.

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него «ни тепло, ни холодно».

«Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня», – сказал он в комментарии изданию по телефону.

Он заявил, что не приедет на суд по МН17, поскольку ни у кого из подозреваемых «нет ничего общего со сбиванием самолета».

Ранее сообщалось, что бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), который обвиняется в причастности к катастрофе Боинга рейса MH17 над Донбассом, заявил, что не собирается участвовать в судебном процессе, который начался в Нидерландах.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.