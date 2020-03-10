Электромобили на КПВВ «Станица Луганская»: Кому помогают пересечь линию разграничения

В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые ежедневно перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до моста и в обратном направлении, в феврале помогли пересечь линию разграничения более 23 тыс. граждан. Об этом сегодня, 10 марта, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В феврале электрокарами Гуманитарной миссии "Пролиска", ежедневно работающими на КПВВ "Станица Луганская", оказана помощь в пересечении линии разграничения 23 507 лицам с инвалидностью, немобильным и маломобильным лицам, лицам пожилого возраста (75+), беременным женщинам и лицам с малолетними детьми (до 3-х лет)», – написал он.

По информации Каплина, в ходе опроса лиц, пользующихся услугами электрокаров в феврале, командой Миссии было выяснено, что 83% лиц, использующих электрокар, постоянно фактически проживают на неподконтрольной правительству Украины территории. Наибольшее количество лиц – 61% пересекали линию разграничения из-за вопросов, связанных с получением пенсионных выплат.

Евгений Каплин также сообщил, что всего с момента запуска электрокаров на КПВВ «Станица Луганская» оказали помощь в пересечении линии разграничения 119 тыс. 893 лицам.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Станица Луганская» с 1 марта увеличилось время работы электрокаров.