На Луганщине стартовал ремонт дорог местного значения (Фото)

В Луганской области стартовал президентский проект «Большое строительство». Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, первой в рамках данного проекта отремонтируют семикилометровый участок автодороги О-131309 местного значения «Нижняя Дуванка – Лозно-Александровка – КПП "Петровка"». Сегодня начался ее текущий средний ремонт.

Как уточняется, сейчас идет заливка восьмисантиметрового выравнивающего слоя асфальтобетона.

«Ремонт этой автодороги является социально важным для жителей Сватовского, Троицкого и Белокуракинского районов. Весь объем восстановительных работ планируется завершить в начале июля 2020 года», – подытожили в пресс-служба ЛугОВГА.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

Как сообщалось ранее, по словам главы Луганщины Сергея Гайдая, в ближайшее время в области будут реализованы новые инфраструктурные проекты по ремонту дорог и восстановлению водоснабжения в регионе.

Напомним, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.