В ЦПАУ Мариуполя начали прием заявлений по программе «Е-Малятко»

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 10 марта, в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) начинается прием заявлений на комплексную услугу «Е-Малятко». Это первая в Украине комплексная админуслуга, которая объединяет услуги по жизненным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в целом она предусматривает 10 услуг для родителей новорожденного в одной услуге. «Сейчас сервис доступен в режиме бета-теста и объединяет 5 сервисов. Все доступные на данный момент услуги, при условии наличия при себе необходимых документов, можно получить по одному заявлению непосредственно в Центре», – сказано в сообщении.

Так, кроме государственной регистрации рождения ребенка, в составе данного сервиса можно получить следующие услуги:

регистрация ребенка в государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр;

регистрация места проживания ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Также, в горсовете напомнили, что при государственной регистрации рождения ребенка необходимо предоставить следующие документы. В условиях, если ребенок родился в браке и фамилии родителей одинаковые:

паспорт родителей;

свидетельство о браке;

медицинская справка о рождении из роддома.

В случае, если родители ребенка не состоят в браке, фамилии родителей разные или, если мама воспитывает ребенка одна, необходимо обратиться в органы РАГСа.

В пресс-службе обратили внимание, что пособие на ребенка невозможно получить на карту любого банка. Денежная помощь будет засчитываться только на открытый счет в уполномоченном банке, через который осуществляются такие выплаты. На сегодня уполномоченными являются 42 банка.

Для получения услуг по «Назначению помощи при рождении ребенка», «Назначению пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях» необходимо наличие оформленной карты для таких выплат, а также предоставление информации о: наименовании банка, международном номере банковского счета (IBAN), на который будут зачисляться средства.

Подчеркивается, что комплексная услуга «Е-Малятко» предоставляется бесплатно. Прием документов осуществляется по адресам: