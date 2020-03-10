В ЦПАУ Мариуполя начали прием заявлений по программе «Е-Малятко»

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 10 марта, в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) начинается прием заявлений на комплексную услугу «Е-Малятко». Это первая в Украине комплексная админуслуга, которая объединяет услуги по жизненным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Отмечается, что в целом она предусматривает 10 услуг для родителей новорожденного в одной услуге. «Сейчас сервис доступен в режиме бета-теста и объединяет 5 сервисов. Все доступные на данный момент услуги, при условии наличия при себе необходимых документов, можно получить по одному заявлению непосредственно в Центре», – сказано в сообщении.
Так, кроме государственной регистрации рождения ребенка, в составе данного сервиса можно получить следующие услуги:
- регистрация ребенка в государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр;
- регистрация места проживания ребенка;
- назначение пособия при рождении ребенка;
- помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.
Также, в горсовете напомнили, что при государственной регистрации рождения ребенка необходимо предоставить следующие документы. В условиях, если ребенок родился в браке и фамилии родителей одинаковые:
- паспорт родителей;
- свидетельство о браке;
- медицинская справка о рождении из роддома.
В случае, если родители ребенка не состоят в браке, фамилии родителей разные или, если мама воспитывает ребенка одна, необходимо обратиться в органы РАГСа.
В пресс-службе обратили внимание, что пособие на ребенка невозможно получить на карту любого банка. Денежная помощь будет засчитываться только на открытый счет в уполномоченном банке, через который осуществляются такие выплаты. На сегодня уполномоченными являются 42 банка.
Для получения услуг по «Назначению помощи при рождении ребенка», «Назначению пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях» необходимо наличие оформленной карты для таких выплат, а также предоставление информации о: наименовании банка, международном номере банковского счета (IBAN), на который будут зачисляться средства.
Подчеркивается, что комплексная услуга «Е-Малятко» предоставляется бесплатно. Прием документов осуществляется по адресам:
- пр. Мира, 107;
- ул. Украинского Казачества, 51, Социальный офис «Мультицентр».