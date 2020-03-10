RU
Все новости

В ЦПАУ Мариуполя начали прием заявлений по программе «Е-Малятко»

10.03.20 20:07
Фото: Мариупольский горсовет
Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 10 марта, в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) начинается прием заявлений на комплексную услугу «Е-Малятко». Это первая в Украине комплексная админуслуга, которая объединяет услуги по жизненным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в целом она предусматривает 10 услуг для родителей новорожденного в одной услуге. «Сейчас сервис доступен в режиме бета-теста и объединяет 5 сервисов. Все доступные на данный момент услуги, при условии наличия при себе необходимых документов, можно получить по одному заявлению непосредственно в Центре», – сказано в сообщении.

Так, кроме государственной регистрации рождения ребенка, в составе данного сервиса можно получить следующие услуги:

  • регистрация ребенка в государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр;
  • регистрация места проживания ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Также, в горсовете напомнили, что при государственной регистрации рождения ребенка необходимо предоставить следующие документы. В условиях, если ребенок родился в браке и фамилии родителей одинаковые:

  • паспорт родителей;
  • свидетельство о браке;
  • медицинская справка о рождении из роддома.

В случае, если родители ребенка не состоят в браке, фамилии родителей разные или, если мама воспитывает ребенка одна, необходимо обратиться в органы РАГСа.

В пресс-службе обратили внимание, что пособие на ребенка невозможно получить на карту любого банка. Денежная помощь будет засчитываться только на открытый счет в уполномоченном банке, через который осуществляются такие выплаты. На сегодня уполномоченными являются 42 банка.

Для получения услуг по «Назначению помощи при рождении ребенка», «Назначению пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях» необходимо наличие оформленной карты для таких выплат, а также предоставление информации о: наименовании банка, международном номере банковского счета (IBAN), на который будут зачисляться средства.

Подчеркивается, что комплексная услуга «Е-Малятко» предоставляется бесплатно. Прием документов осуществляется по адресам:

  • пр. Мира, 107;
  • ул. Украинского Казачества, 51, Социальный офис «Мультицентр».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк