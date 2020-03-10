«Шахтер» – «Вольфсбург»: Матч пройдет без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Германии пройдет без зрителей. ФК «Вольфсбург» уведомил ФК «Шахтер» о соответствующем решении, которое было принято из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 10 марта, сообщила пресс-служба «Шахтера».

12 марта игра пройдет при пустых трибунах.



Болельщикам «Шахтера», которые приобрели билеты на матч в Вольфсбурге, деньги будут возвращены. Вся информация – по телефонам колл-центра 0 800 300 314 (по Украине звонки бесплатны), +38 044 390 90 09 (для связи по всему миру).