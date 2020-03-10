Шансы уменьшаются: Состоится ли обмен пленными между Украиной и РФ

Шансы на обмен пленными между Россией и Украиной есть, но они постепенно уменьшаются по нескольким причинам. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

Саакян выразил надежду, что обмен пленными состоится, но пояснил, что с каждым днем шансов становится все меньше.

«Во-первых, для руководства Российской Федерации пойти на обмен – это сделать еще раз подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такого желания нет, учитывая, что Нормандская встреча под вопросом. РФ выдвигает неприемлемые для Украины условия, которые делают невозможным сам факт переговоров», – отметил Саакян.

По его словам, вторая причина заключается в отсутствии четкого исполнения процесса обмена. Он уточнил, что у РФ всегда остается возможность захватывать людей из тех, кто еще остался на неподконтрольных украинским властям территориях и на территории РФ.

«Действовать по принципу "поймали и казнили" либо же "поймали, а затем отпустили" в обмен на что-то, российский режим может бесконечно», – считает Саакян.

По мнению эксперта, украинской власти нужно понимать, что до определенного времени обмен пленными с РФ возможен, но в какой-то момент процесс может стать неприемлемым. РФ может потребовать слишком высокую цену за то, чтобы отпустить удерживаемых.

«Власти важно доносить это обществу, чтобы остановка процесса обмена в какой-то момент не начала восприниматься как "зрада", чтобы не было внутреннего напряжения из-за ожиданий общества и реального положения вещей», – пояснил политолог.

Он подчеркнул, что общество нужно избавлять от иллюзии того, что такие обмены исключительно позитивны. Эксперт напомнил, что последние несколько обменов показали, что процесс уже начинают воспринимать неоднознчно, поскольку обменивались не столько люди, сколько символы.

«С одной стороны, символ героев, которые прошли пытки в РФ и не сдались, а с другой стороны, под обмен попал Цемах, экс-беркутовцы. Для части общества оказалось, что отпустить без наказания убийц – очень тяжелый шаг. РФ вновь на чашу весов может поставить неприемлемую цену и использовать ситуацию для дестабилизации, для того, чтобы поляризовать часть общества», – прокомментировал Олег Саакян.