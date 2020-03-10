Двое погибших и восемь пострадавших: Возле Песок НВФ обстреляли военную машину ВСУ

Сегодня, 10 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.). Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

«По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирования.

Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) атаковали позиции украинских военных на донецком направлении.