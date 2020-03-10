Жители Покровска хотят сортировать мусор и получать деньги: Как и сколько можно заработать (Видео)

Жители Покровска (Донецкая обл.) хотят сортировать мусор и на этом зарабатывать. Но чиновники говорят, что проекты еще разрабатывают.

Так, покровчанка Татьяна сортирует мусор уже год – стекло, пластик и бумагу. К этому приобщает и внуков.

Ее внук Роман также сортирует мусор наравне со взрослыми. «Чтоб была красивая природа. Когда я был на ставке, там были кучи мусора на природе», – сказал он.

Кроме того, семья отказалась от пакетов. Вместо них сшили мешочки для круп, сахара и муки. А из хлама мастерят новые вещи. Так появился журнальный столик. «Крышка от стиральной машины старой, а днище пробками выложено», – говорит Татьяна.

Также семья нашла применение отсортированным объедкам. «Утилизируем, компостные ямы делаем на даче», – пояснила Татьяна.

Когда хлама накопилось много, то решили его сдавать. Так заработали первые деньги на мусоре. «Мы за 2-3 месяца и 600 грн зарабатывали», – поделилась Татьяна.

В Покровске есть несколько мест, где принимают вторсырье. По словам руководителя пункта приема вторсырья Виталия, цены на отсортированный мусор разные. «Стекло сейчас по 50 копеек. Макулатура очень понизилась сейчас цена, так как КБК опустила цену и сейчас цена для населения в районе 50 копеек», – сказал он.

Дороже стоит килограмм пластиковых бутылок. «2 гривны 50 копеек. То есть по цене металлолома можно стать», – добавляет Виталий.

В Покровске у мусорных баков уже установили контейнеры для раздельного сбора отходов. Однако, только для стекла и пластика. «У нас в городе более 130 контейнеров для пластика установлены. А для стекла – до 30 контейнеров. Все отходы, которые не отсортированы, они идут на полигон. Так будет, пока не будет построен перерабатывающий завод», – сообщила начальник отдела экологии, климата и энергосбережения Покровского городского совета Ирина Швец.

В учебных заведениях также планирует зарабатывать на мусоре. Там появятся специальные контейнеры.

По словам чиновников, с отсортированного хлама каждый класс будет получать средства. «В конце года школа вместе с классным руководителям и представителем родительского комитета будет решать, куда она эти деньги будет направлять», – объяснила начальник отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.

Начать сортировать мусор в учебных заведениях хотят в этом году.

Источник: ТК «Донбасс»