Через КПВВ Донбасса пытались провезти радиостанции и квадрокоптер

На двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса «Станица Луганская» и «Марьинка» за прошедшие сутки, 9 марта, пограничники пресекли попытки граждан незаконно перевезти через линию разграничения товары на общую сумму почти 125 тыс. грн. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы прекратили попытки переместить с нарушениями через линию разграничения квадрокоптер, радиостанции и газоанализатор на общую сумму почти 125 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Уточняется, что товары были изъяты сотрудниками ГФС для оформления дел об административных правонарушениях.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» гражданка Украины за взятку пыталась «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такое предложение лицо получило категорический отказ. Правонарушительницу передали в территориальное подразделение Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.