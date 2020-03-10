На Луганщине организатор «референдума ЛНР» получил 7 лет тюрьмы: Суд отклонил апелляцию

На Луганщине прокуратура отстояла в апелляционной инстанции реальное наказание для организатора псевдореферендума 2014 года. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Луганской области отстояла свою принципиальную позицию по неотвратимости наказания организатору так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики"», – говорится в сообщении.

Так, Новоайдарский районный суд Луганской области в порядке специального судебного производства признал жителя Попасной виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к 7 годам лишения свободы. По данным следствия, в мае 2014 года мужчина обеспечил проведение «референдума» на 11 «избирательных участках» города Попасной и Попаснянского района.

Однако, сторона защиты не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу.

Сегодня, 10 марта, во время судебного разбирательства Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры о законности и обоснованности назначенного наказания и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.