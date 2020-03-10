В «ЛНР» две подруги-пенсионерки отравились угарным газом

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области в Свердловске две местные жительницы отравились угарным газом.

Как сообщает сегодня, 10 марта, «МЧС ЛНР», 9 марта в службу «101» Свердловска поступило сообщение о том, что в центральную городскую больницу №1 доставили двух подруг: 62-летнюю местную жительницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» (терапевтическое отделение) и ее 60-летнюю гостью с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени» (реанимация).

«Скорую помощь по адресу: пос. Володарского, ул. Пушкина – вызвали сами, почувствовав резкое ухудшение самочувствия. Дом на двух хозяев отапливается угольной печью, слабая тяга, которая и могла вызвать отравление», – говорится в сообщении.

В данный момент состояние обеих женщин стабилизировалось, продолжают курс лечения в терапии.