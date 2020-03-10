Глинотерапия для детей: В Краматорске открыли инклюзивную гончарную мастерскую (Видео)

В Краматорске открыли инклюзивную гончарную мастерскую. Теперь дети могут научиться делать глиняную посуду, получить психологическую разгрузку и найти новых друзей. Все это предлагает мастерица Наталья Слободян. Здесь обычные дети и дети с особенностями развития общаются и учатся лепить из глины.

Дети занимаются на гончарном круге обычно в одиночку. А вот лепить заготовки и соединять детали в единое изделие учатся в группах. По словам детей, этот процесс объединяет и захватывает. «Понравилось делать глину. Из глины делать тарелку. Ее разукрасить и потом я буду там свои игрушки купать», – говорит посетительница инклюзивной гончарной мастерской Злата.

Здесь дети могут изготавливать глиняные игрушки, чашки, тарелки. 11-летний Саша сосредоточено создает очередное изделие. По словам его матери Татьяны, занятия идут на пользу ее сыну. «Мелкая моторика для рук. Ну, как бы им весело, интересно, деток много. Мы идем с удовольствием. Лепим, приходим домой с восторгом. Мы домой берем все, что мы лепим. Мы можем взять домой», – рассказала она.

По словам руководителя мастерской Натальи Слободян, глинотерапия помогает психологически разгрузиться организму, избавиться от внутренней скованности и положительно влияет на работу мозга. «Это внутренний мир, каждый раз может что-то новое получится. То есть нет какого-то определенного стандарта. Ты можешь сейчас сделать одно, потом передумал – сделал другое. Мы разминаем, пальчиками все разрабатываем, катаем, лепим, вытягиваем. Это для детей очень полезно», – объяснила она.

Воплотить такую ​​идею Наталья смогла благодаря гранту. На выигранные средства закупила три гончарных круга и прошла специализированные курсы. Занятия проводит бесплатно. Кружок могут посещать абсолютно все дети. «Идея именно инклюзивной гончарной мастерской заключается в том, что дети с особенностями развития, люди с инвалидностью могут заниматься вместе со своими друзьями, подружками, братьями, сестрами, одноклассниками. В этом суть социализации. Потому что во время совместных занятий, во время выполнения общих задач они могут вливаться в круг своих сверстников», – говорит глава общественной организации «Сила батьківських можливостей» («Сила родительских возможностей) Виктория Лысенко.

Полноценно кружок сможет заработать тогда, когда решится ряд вопросов по помещению – водоснабжение, канализация, ремонт. Чиновники обещают помочь. «В марте мы планируем предоставить бюджетный запрос по финансированию технического обследования здания и финансирования обустройства отдельного входа», – сообщил заместитель Краматорского городского головы Юрий Люлька.

Впоследствии родители детей с инвалидностью хотят создать на этом месте свободное инклюзивное пространство.

Источник: ТК «Донбасс»