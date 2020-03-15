Переселенцы имеют право на материальную помощь в Краматорске: Какие категории и суммы

В Краматорске переселенцы, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), воспитывающие детей с инвалидностью или онкологическими заболеваниями, имеют право на материальную помощь также как и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, решением исполкома Краматорского горсовета от 15.01.2020 года №7 утверждены изменения в Положение, которые предусматривают, что материальная помощь оказывается не только семьям, которые зарегистрированы в Краматорске, а и семьям, которые фактически проживают в Краматорске и внесены в единую Web-ориентированную информационную технологию формирования сегмента «Учет ВПЛ» как внутренне перемещенные лица, в которых воспитываются дети с инвалидностью и дети с онкологическими заболеваниями.

Согласно утвержденному Положению, таким семьям материальная помощь предоставляется один раз в год в следующих размерах:

в которых воспитываются дети с онкологическими заболеваниями, которым в течение соответствующего календарного года впервые в жизни установлен диагноз рака или другого злокачественного новообразования, в случае необходимости хирургического вмешательства, долгосрочного лечения, продолжительной болезни детей – в сумме 45 тыс. грн;

в которых воспитываются дети с онкологическими заболеваниями, в случае необходимости хирургического вмешательства, долгосрочного лечения, продолжительной болезни детей – в сумме 5 тыс. грн;

в которых воспитываются дети с инвалидностью, в случае необходимости хирургического вмешательства, долгосрочного лечения, продолжительной болезни детей – в сумме 1 тыс. грн.

На днях в Краматорском горсовете состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов по вопросам предоставления материальной помощи семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью и дети с онкозаболеваниями. На заседании комиссии были рассмотрены три заявления от родителей, которые воспитывают детей с онкозаболеваниями. Решением комиссии назначена выплата в сумме 5 тыс. грн каждой семье. Также, на заседании комиссии были рассмотрены 39 заявлений от родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Каждой семье назначена выплата в сумме 1 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 12 марта, в Краматорске официально зарегистрировано 48 тыс. 864 ВПЛ.