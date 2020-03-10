В Нидерландах отложили судебные слушания по делу МН17

В Нидерландах отложили проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 в небе над временно неподконтрольной украинской власти частью территории Донецкой области до 23 марта. Об этом со ссылкой на RTLNieuws сообщает « РБК – Украина ».

Сообщается, что заседание было отложено для ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы.

В понедельник, 23 марта, продолжится заседание, на котором ожидается решение суда по запросам.

Ранее сообщалось, что адвокат 27 семей жертв авиакатастрофы малайзийского самолета над неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса в 2014 году, Питер Лангстраат, заявил о том, что четверо обвиняемых рано или поздно понесут реальное наказание.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.