Как в Украине бесплатно получить земельный участок (Инфографика)

В Украине, согласно Земельному кодексу, граждане могут получить право собственности на землю на основании приобретения по договору купли-продажи, приватизации уже используемого участка, принятии наследства, а также бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности. Получить землю бесплатно непросто, но возможно, передает «Слово і Діло».

Так, каждый украинец может бесплатно получить землю для ведения фермерского хозяйства (в размере пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий), для ведения личного хозяйства (не больше 2 га), для ведения садоводства (не больше 0,12 га), для строительства или обслуживания жилого дома (в селах – не больше 0,25 га, в поселках – не больше 0,15, в городах – не больше 0,10), для индивидуального дачного строительства (не больше 0,10 га), для строительства гаража (не больше 0,01 га).

Для того, чтобы бесплатно получить земельный участок, нужно в первую очередь определиться с целью его использования. Далее нужно подать ходатайство о получении участка (в нем нужно указать цель использования и ориентировочный размер), вместе с ним подают копию паспорта и идентификационного кода, а также графические материалы, где обозначено желаемое место расположения участка. Ходатайство подается или в местный совет, или в районную администрацию, или в управление Госгеокадастра области – это зависит от того, в чьей собственности находится земля.

Соответствующие органы в течение месяца рассматривают запрос и должны либо дать разрешение, либо обоснованный отказ. Получив разрешение, необходимо разработать проект землеустройства (этим занимаются землеустроительные организации), который согласовывается с территориальным органом Госгеокадастра.

Если участок расположен в населенном пункте, нужно также согласовать проект с управлением по вопросам градостроительства и архитектуры местной госадминистрации или совета. Свое решение соответствующие органы должны предоставить в течение 10 дней.

После согласования проекта с Госгеокадастром подается ходатайство о его утверждении в местный совет или госадминистрацию (в зависимости от расположения участка).

Затем нужно обратиться в местное управление госрегистрации территориального управления юстиции с заявлением о регистрации права собственности на участок. После этого местный орган принимает решение о бесплатной передаче земли в собственность. Зарегистрировать право собственности можно у нотариуса или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).