На Донетчине при ремонте дорог подрядчики присвоили более 9 млн грн

На Донетчине ведется расследование в отношении недобросовестных подрядчиков, которые при ремонте дорог присвоили более 9 млн грн. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, а именно, по факту присвоения денежных средств при проведении капитального строительства и ремонта автодорог на территории Донецкой области.

По данным прокуратуры, в течение 2016-2017 годов Службой автомобильных дорог в Донецкой области были проведены тендерные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов было признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в Киеве.

«Однако, по результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонного покрытия выяснилось, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9 млн грн», – говорится в сообщении.

Сообщается, что на счета предприятий, задействованных в противоправной схеме, наложен арест. «Сейчас на территории офисных помещений и по месту жительства фигурантов проводятся санкционированные следственным судьей обыски. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», – сказано в сообщении.