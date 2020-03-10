Психологический фактор: НБУ пояснил, как коронавирус влияет на экономику Украины

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что колебания курса усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса в мире и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

«Распространение в мире коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным», – отметили в НБУ.

Таким образом, отмечается, что текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. «Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны – сегодня международные резервы Украины превышают 26 млрд долл. США», – говорится в сообщении.

Уточняется, что готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения «раскачивания» курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты. Также сегодня, учитывая высокий спрос на инвалюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и в первой половине торгового дня продал 250 млн долл. США.

Национальный банк обещает продолжить следить за ситуацией с распространением коронавируса и по состоянию мировых финансовых и товарных рынков и при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.