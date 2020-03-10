Обстрел Верхнеторецкого: Волонтер показал последствия (Фото)

В прифронтовом поселке Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) всем пострадавшим от обстрела семьям будут предоставлены материалы для экстренных ремонтов. Об этом сегодня, 10 марта, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Вечером 8-го марта, в ходе "праздничного" обстрела поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района, повреждения получили 8 домов мирных жителей. В одном из попавших под обстрел домов проживает семья с 4-ми детьми», – написал он.

По словам Каплина, домовладения расположены по ул. Вишневой. Это дома №№ 74, 78, 81, 83, 85, 89, 93, 95.

Сегодня на месте обстрела побывала команда гуманитарного штаба «Пролиска – Авдеевка».

Также Евгений Каплин опубликовал фото последствий обстрела:

Фото: Facebook / Евгений Каплин

Напомним, незаконные вооруженные формирования (НВФ) на весенние праздники прицельными огневыми ударами из гранатометов различных систем обстреляли дома мирных жителей прифронтового поселка Верхнеторецкое.