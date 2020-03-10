Из-за теплой весны: Жители Северодонецка просят отключить отопление (Видео)

Жители Северодонецка из-за теплой весны просят выключить отопление. За окном уже несколько дней почти +20 градусов. От этого, по словам горожан, в домах жарко, а коммунальщики продолжают начислять полную стоимость услуги.

Люди рассказывают, что на улице уже больше недели средняя температура выше восьми градусов, а батареи греют как в лютую зиму. Жители вынуждены держать открытыми форточки, окна и балконы.

В полдень солнце нагревает город как летом. «Сегодня вышли в обед мне стало плохо от жары. Вернулись домой. Я разделась, я уже не могла гулять, потому что жара», – поделилась местная жительница Людмила.

Несмотря на тепло на улице, котельные работают. Жители этим возмущены. «Их можно вообще выключить, уже тепло. Даром платим, не за что платить», – говорит местный житель Андрей.

А владельцы индивидуального отопления радуются, что уже совсем не платят за обогрев жилищ. Но таких в городе единицы. «Уже мы пока отключили, мы же сами можем включить и отключить», – сказал парень.

«Я периодически включу-выключу. Непостоянно. Ночью вообще не включаю. Эта зима теплая, 40-50 кубов. Вот умножьте на 6 и получится. Я даже не считаю», – добавляет пенсионер.

Однако считают тысячам пенсионеров, которые подключены к трубе городской котельной. «45 квадратных метров общая площадь, за отопление 1 867 грн», – показал платежку мужчина.

В одной из многоэтажек за отопление отвечает Николай. Сейчас по несколько раз в сутки он бегает в подвал к теплосчетчикам. Задача мужчины – угодить всем жителям. Однако при такой теплой погоде это удается не всегда. «Квартиры на солнечной стороне, на холодной, у того маленькие дети, тот на первом этаже живет. Вот это в обратную сторону закручиваю. Видите, уже почти до самого упора закручена», – объяснил он.

Но большинство домов в городе не оборудованы счетчиками. По словам жильцов, на просьбы хотя бы выключать батареи днем, работники теплосети не реагируют. «Я давно говорила, чтобы прикрутили, и пусть бы чтобы меньше платить. Хотелось бы так. Должны прикрутить там, где нам дают тепло», – сказала пенсионерка Галина.

Тепловики на звонки журналистов не ответили.

Глава Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) одной из пятиэтажек Валентина рассказала, что даже если сами перекроют отопление, то платежки все равно будут приходить всем. «На улице плюс 17 сейчас. В квартирах тепло. У нас 80% за то, чтоб прикручивали. 20% – против. Вернее, даже меньше, там есть индивидуальное отопление. 80% – за, я обходила каждую квартиру спрашивала», – говорит она.

Синоптики прогнозируют, что ближайшая неделя в городе будет теплой. Возможное похолодание ожидают на выходных. Согласно законодательству, отопление должны выключить, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет выше восьми градусов. Или 15 апреля. Станут ли в квартирах Северодонецка холодными батареи – пока вопрос открытый.

Источник: ТК «Донбасс»