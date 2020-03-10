Укрпочта начала выдавать посылки по электронным «правам»

«Укрпочта» в тестовом режиме начала выдавать почтовые отправления по электронным удостоверением водителя в приложении «Дія». Об этом сегодня, 10 марта, сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

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«Пока это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 тыс. грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность», – уточнил Федоров.

Он отметил, что считает это важным началом.

Напомним, что в Украине 6 февраля запустили мобильное приложение «Дія», которое дает возможность украинцам сохранять документы в электронном виде. Сейчас в приложении уже доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт.