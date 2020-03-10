RU
Все новости

Укрпочта начала выдавать посылки по электронным «правам»

10.03.20 21:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Укрпочта» в тестовом режиме начала выдавать почтовые отправления по электронным удостоверением водителя в приложении «Дія». Об этом сегодня, 10 марта, сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

«Пока это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 тыс. грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность», – уточнил Федоров.

Он отметил, что считает это важным началом.

Напомним, что в Украине 6 февраля запустили мобильное приложение «Дія», которое дает возможность украинцам сохранять документы в электронном виде. Сейчас в приложении уже доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк