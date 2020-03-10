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В Украине могут ввести карантин в учебных заведениях и запретить массовые мероприятия

10.03.20 23:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины намерен ввести карантина в учебных заведениях и запрет на проведение всех массовых мероприятий. Эти вопросы планируется рассмотреть на заседании завтра, 11 марта, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник в правительстве.

«Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах», – рассказал собеседник агентства.

Как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Помимо этого, Кабмин планирует ввести ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в каждом регионе Украины определены госпитальные базы для приема больных коронавирусом, но в случае вспышки заболевания около 80% инфицированных будут лечиться дистанционно.

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