Хвостатый контроль: Как на КПВВ Донетчины пограничникам помогают служебные собаки (Видео)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины служебные собаки – незаменимые помощники для пограничников. Во время проверки они находят оружие, контрабанду и запрещенные вещества.

Как рассказал пограничник Виталий, он почти год служит вместе с боевой подругой – лабрадором Викки. По его словам, брал к себе собаку еще щенком. Позже прошли с ней военную подготовку.

На КПВВ у Викки, как и у всех пограничников, есть перерыв. Один час она обыскивает транспорт, затем отдыхает. Четырехлапая помощница на игры не отвлекается. На КПВВ даже с мячом не играет. Однако, как говорит Виталий, дома – все по-другому.

«Любит бегать, любит играть, баловаться. Но дома, не на работе», – делится пограничник.

А еще, добавляет Виталий, с хозяином собака расставаться не любит. «Они очень скучают, когда выпускаю их из вольера. Прыгает на меня. Скучает, очень скучает», – рассказывает кинолог.

За Викки приходится пристально следить. Поскольку люди, которые пересекают линию разграничения, пытаются покормить пса. А это запрещено. «Учим их так, чтобы они ничего не брали. Потому что были случаи, когда отравляли собак. Надо следить за ней. Кормить, ухаживать. Это же друг», – говорит Виталий.

Кроме Викки на КПВВ служит еще несколько собак. Но все кинологи уверены – удачное сотрудничество начинается не с команд, а с дружбы.

Источник: ТК «Сигма»