Наталья Емченко: Модернизируем металлургию и строим новую энергетику

Каждая пятая гривна инвестиций в украинской промышленности – SCM. Всего 42 млрд грн. А всего мы за 2019 год направили в экономику Украины больше 100 млрд грн. Через капитальные инвестиции (читай – строительство, оборудование, налоги и инвестиции в развитие городов).

Почему мы говорим об этом вслух и считаем, что это важно для всех и каждого? Потому что без инвестиций отечественных инвесторов не будет инвестиций иностранных. Так устроено. Иностранцы хотят видеть, что местные инвесторы верят в страну не на словах, а на деле.

Вот они, мы, SCM, кто верит в Украину делом. Кто больше? Кто больше верит? Выглядит так, что мало кто.

В момент обсуждения цифр мне срезонировала цитата из совсем недавнего интервью Тимофея Милованова, в котором он по сути описывал деиндустриализацию Украины: «Мы не модернизируем нашу промышленность. У нас, если посмотреть на ВВП, то происходит отток инвестиций. То есть мы даже не возобновляем те основные средства, которые у нас есть».

Почему задела фраза? Потому что выглядит так, что мы наращиваем, а другие – сокращают. И это плохо. Мы бы хотели, чтобы удельная доля нашего была существенно меньше 20%. И не за счет сокращения наших инвестиций. А за счет роста других.

Основные инвестиции SCM приходятся на Метинвест и ДТЭК.

Так вот, наш металлургический холдинг в прошлом году завершил ряд крупных инвестиционных проектов.

Капитальный ремонт доменной печи № 3 металлургического комбината «Азовсталь» с одновременным монтажом установки вдувания пылеугольного топлива. Реконструкция листопрокатного цеха 1700 на ММК им. Ильича. Кроме того, в прошлом году был запущен в работу новый комплекс машины непрерывного литья заготовок №4. В проект, не имеющий аналогов в Украине, было инвестировано 150 миллионов долларов США. Он даст почти +40% к выплавке стали на ММКИ.

Для ДТЭК 2019-й я бы назвала годом «зеленой энергетики»:

С марта прошлого года работает Никопольская солнечная электростанция, Мы запустили сразу две очереди Приморского ветропарка – это 52 ветротурбины производства General Electric. Полностью завершено строительство инфраструктуры и установлены все 26 ветротурбин производства Vestas на Орловской ВЭС. С октября дает электроэнергию Покровская СЭС.

Это – сильно не все, но главное: модернизируем металлургию и строим новую энергетику. Инвестировали, инвестируем и будем инвестировать. Но одни лишь мы не можем и не должны работать на будущее промышленности и будущее экономики.