Патрульные в Северодонецке за выходные поймали 8 нетрезвых водителей

В Северодонецке (Луганская обл) в течение минувших выходных патрульная полиция выявила 8 нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

В сообщении говорится об инциденте, который произошел 9 марта, около 18 часов вечера. Заявительница сообщила о том, что у ее двора неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ЗАЗ 1102 и уехал в неизвестном направлении. К тому же он напугал детей, которые играли на улице.

«Обследовав прилегающую территорию, патрульные обнаружили тот самый автомобиль, о котором говорилось в обращении. Заявительница узнала водителя. Во время общения с человеком, инспекторы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель едва держался на ногах и от него чувствовался стойкий запах алкоголя. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался в присутствии свидетелей», – говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). От управления автомобилем водитель отстранен.