Яценюк заявил, что не вел переговоры о должности премьера или главы Нацбанка

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк не вел переговоры ни о должности премьер-министра в новом правительстве, ни о посте главы Национального банка Украины, передает «НВ».

«Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского», – заявил он в ответ на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров.

Экс-премьер и лидер партии «Народный фронт» отметил, что премьер-министром может быть только лицо – или назначенное командой президента Зеленского, или персонально президентом, или лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия «Слуга народа» имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хотя он и не политическая фигура.

Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.

«Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру должен возглавлять не политик… И в этот раз так же – ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь», – заявил он, отметив, что, когда он возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.