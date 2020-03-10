Вместо тех, что унесли пожары: В Северодонецке высадили более 18 тысяч саженцев сосны (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня, 10 марта, более 400 горожан в рамках акции «Восстанавливаем леса вместе» приняли участие в высадке саженцев сосны на согласованных с ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» участках, пострадавших от пожаров, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня более 400 жителей Северодонецка высадили около 18 тысяч саженцев сосны на 4-х гектарах нашего лесоохотничьего хозяйства. И это прекрасно и правильно – северодончанам нужен чистый воздух. Отмечу, что акция по высадке деревьев не разовое мероприятие, а будет продолжаться, пока это будут позволять погодные условия. Поэтому приглашаю всех неравнодушных присоединиться к благоустройству Северодонецка и восстановлению вокруг него под эгидой ГП "Северодонецкое лесоохотничье хозяйство" сосновых насаждений», – сказал и. о. городского головы Вячеслав Ткачук, который был одним из инициаторов экологической акции.

Как отметили одни из самых активных участников акции – воспитанники Северодонецкого городского Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, – мероприятие проходило полезно, познавательно и весело.