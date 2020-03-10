Зеленский заявил о продолжении сотрудничества с МВФ

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, сообщает сегодня, 10 марта, пресс-служба Офиса главы государства.

«Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ, – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам. «Не только Офис президента, не только (министр юстиции) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», – сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. «Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают», – пояснил президент.