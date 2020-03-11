Коронавирус в «Л-ДНР»: Эксперты рассказали, есть ли риск эпидемии

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях с 7 марта были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине. По мнению политолога-международника Владимира Воли, если на неподконтрольном украинским властям Донбассе начнется эпидемия, то эта территория может превратиться в большой «изолятор», передает «Слово і Діло».

Воля подчеркнул, что угроза эпидемии на неподконтрольном Украине Донбассе возрастает по мере того, как увеличивается количество инфицированных и количество стран, где есть инфицированные. Он считает, что коронавирус может быть занесен в ОРДЛО* с любого направления.

«На пунктах пропуска через "контактную линию" осуществляется контроль и пересечь эту линию можно только в пунктах пропусках. Именно поэтому вероятность попадания коронавируса в ОРДЛО из Украины меньше, чем из России с неконтролируемым участком границы», – выразил опасения эксперт.

По его мнению, если на неподконтрольном Донбассе появятся инфицированные, то местная система здравоохранения не сможет справиться с ситуацией надлежащим образом. В таком случае России не останется ничего иного, кроме как самой заблокировать этот участок границы.

Он добавил, что Украина также вынуждена будет существенно ограничить перемещение людей через пропускные пункты. «В случае эпидемии, вероятно, не удастся избежать международной гуманитарной интервенции в ОРДЛО», – считает Воля.

В свою очередь, глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский отметил, что сейчас украинской власти нужно четко осознавать реалии сложившейся ситуации.

Эксперт выразил опасение по поводу того, что на неподконтрольном Донбассе сейчас, в принципе, отсутствуют действенные меры и материалы, которые могли бы обнаружить коронавирус. «В некоторых местах элементарно анализ крови трудно сделать, потому что не хватает обычных реагентов. Что уж говорить о каких-то сложных или не до конца исследованных вирусах?», – прокомментировал военный эксперт.

Грабский акцентировал внимание на том, что на неподконтрольных Украине территориях уровень медицинской защиты населения в противодействии коронавирусу практически нулевой. Он также напомнил, что вирус поражает людей старшего возраста, у которых ослаблен иммунитет. Учитывая специфику населения, которое проживает на Донбассе, ситуация выглядит небезопасной.

Ранее сообщалось, что в каждом регионе Украины определены госпитальные базы для приема больных коронавирусом, но в случае вспышки заболевания около 80% инфицированных будут лечиться дистанционно.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей