Досрочные выборы Рады могут очень дорого обойтись Украине, – Яценюк

Если новое правительство Дениса Шмыгаля не справится со своей работой, уже осенью в случае отставки Кабмина начнется активная раскачка политической ситуации с целью проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил лидер партии «Народный фронт», экс-премьер Арсений Яценюк, передает «Сегодня.ua».

«Я не состою в фан-клубе президента Зеленского, так же, как и президент Зеленский тоже не является членом моего фан-клуба. Но в 2020 году, учитывая те вызовы и проблемы, которые есть в Украине: экономические, политические, оборонные, военные, – досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить для страны», – заявил политик.

«Поэтому сейчас основная ответственность – президента, правительства, парламента и его фракции – восстановить управляемость в государстве и не допустить политической, экономической, финансового кризиса и безопасности катастрофы», – подчеркнул Арсений Яценюк.