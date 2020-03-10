Яценюк: Размер залога на местных выборах – это введение имущественного ценза на политическую деятельность

Чтобы принять участие в местных выборах, партиям только на залог придется выложить 100 млн грн. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил лидер партии «Народный фронт», экс-премьер Арсений Яценюк, передает «Сегодня.ua».

«Есть информация, что якобы парламент планирует изменить законодательство о местных выборах и предусмотреть, что в гонке имеют право участвовать только те партии, которые выставят своих кандидатов по двум третям областей и, соответственно, – районов, городов Украины», – сказал он.

Яценюк отметил, что по законодательству размер залога для участия в выборах составит 100 млн грн. «Это введение имущественного ценза на политическую деятельность в Украине», – считает политик.