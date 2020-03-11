Без жертв не получится: Экс-глава МИД рассказал об угрозах замораживания конфликта на Донбассе

Для разрешения конфликта на Донбассе Украине нужно определиться внутри: насколько важен мир и чем для этого мы готовы пожертвовать. Потому что сценарий замораживания ситуации зависит от России и может в любой момент обернуться возобновлением активных боевых действий, что приведет к катастрофе. Такое мнение высказал украинский политик и дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Без жертв [компромиссов], к сожалению, решить конфликт не удастся. И надо понимать, какая есть альтернатива. Если у нас многие, наверное, считают, что просто заморозив конфликт, мы можем развиваться дальше, совершенствоваться, создав мощную экономику, что мы станем привлекательны для тех, кто в это время где-то там будет находиться и страдать от экономического упадка, – то такой сценарий, конечно, возможен. Если только действительно Россия будет подыгрывать в этом, но ожидать такого не приходится», – констатировал дипломат.

Константин Грищенко подчеркивает, что и политики в самой Украине, и западные партнеры должны в полной мере осознавать угрозы замораживания конфликта на Донбассе.

«Замораживание конфликта несет в себе угрозу его размораживания по очень, как говорится, "жаркому" сценарию. В любой момент могут возникать какие-то события, обстоятельства, даже не контролируемые из Киева или Москвы которые могут привести к возобновлению полномасштабных боевых действий. А они, как известно, непредсказуемы и могут привести к катастрофе, которая будет иметь очень серьезные последствия для Европы как такой. Мы уже видим, к чему привела сирийская война», – говорит Грищенко.

По мнению экс-главы МИД, с одной стороны, Украине нужно самой договариваться с Россией, но в то же время привлекать как можно больше партнеров в переговоры.

«Привлечь более активно европейцев и после выборов американцев, – я думаю, это первостепенная задача. Нам нужно привлекать как можно больше друзей для того, чтобы они помогали нам убедить ту же самую Москву в том, что не в ее интересах – продолжать этот конфликт. Потому что пока еще у них ощущение, что они могут и подождать – и год, и два. Но это, мне кажется, ошибочная позиция с точки зрения реальных долгосрочных интересов России», – заключил дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»