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«Формула Штайнмайера» – это лишь абзац, который нужно доработать, – Разумков

11.03.20 08:12
Фото: скриншот видео ICTV
Фото: скриншот видео ICTV

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство не планируется, поскольку это всего лишь абзац, требующий доработки, передает «112 Украина».

«"Формула Штайнмайера" – это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет», – отметил Разумков.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и что такое «формула Штайнмайера».

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