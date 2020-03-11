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Национальная платформа примирения: Сергей Сивохо назвал дату презентации

11.03.20 09:38
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо / Фото: unian.net

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо сообщил, что презентация Национальной платформы примирения и единства состоится ориентировочно 12–13 марта, передают «Вести.ua».

Ранее презентация планировалась на 19 февраля, но была перенесена из-за эскалации конфликта на Донбассе, вызванной нападением незаконных вооруженных формирований возле Золотого (Луганская обл.).

«Главное направление – это диалог между сообществами, с этой и той стороны. Платформа создается для того, чтобы координировать общественные организации», – рассказал Сивохо об идее инициативы.

Он отметил, что при существующем взаимодействии с Офисом президента, Кабинетом министров и Верховной Радой платформа сможет вырабатывать рекомендации, к которым будет прислушиваться власть.

«Мы собираемся устраивать площадки для начала, скажем так, по интересам, по профессиям – медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, которое будем передавать потом дальше», – уточнил советник секретаря СНБО.

Напомним, ранее Сергей Сивохо заявил, что Платформа национального примирения и единства может стать площадкой для разработки новой национальной идеи для спасения страны. Главное на повестке дня – мир.

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