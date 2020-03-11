Кабмин назначил исполняющего обязанности министра энергетики

Кабинет министров Украины назначил Виталия Шубина временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды, сообщает Правительственный портал.

Данное решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта.

Виталий Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с ноября 2019 года. На должности руководителя министерства он сменил ранее уволенного Верховной Радой Алексея Оржеля.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли заявил, что задолженность по зарплате шахтерам должны выплатить до конца апреля, и на всех государственных угольных предприятиях Министерству энергетики и защиты окружающей среды поручено провести аудит.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в одном из первых интервью после назначения на должность отметил, что правительство должно вести речь не о закрытии шахт, а о развитии угольных регионов.