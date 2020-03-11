Военные передали гуманитарную помощь в медучреждения на Донетчине

Представители стратегической гуманитарной инициативы «Допомога Схід» доставили в район проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области новую партию медицинской помощи. Груз общей стоимостью более 300 тыс. грн направлен в областной госпиталь для ветеранов войны в Святогорске и в городскую больницу Светлодарска, передает «АрміяInform».

По словам координатора проекта «Допомога Схід» Бориса Кутового, в состав гуманитарной помощи вошли медицинские расходные материалы, одноразовые медицинские инструменты, медицинская одежда, наборы для проведения хирургических вмешательств и промывки ран, для лечения ожогов, а также средства гигиены для тяжелобольных.

«Только в прошлом году Вооруженные Силы Украины доставили на Донбасс более 50 тонн гуманитарного груза медицинского назначения на общую сумму более 9 млн грн. Эта помощь предназначена для медучреждений, обслуживающих мирных жителей в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения, в том числе и военных мобильных госпиталей из состава Объединенных сил», – отметил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, гуманитарная инициатива «Допомога Схід» была основана в апреле 2018 года, когда генерал-лейтенант Сергей Наев возглавил операцию Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. В 2019 году инициативу поддержал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.