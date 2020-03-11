Местные выборы в прифронтовой зоне: В Раде создадут рабочую группу

В Верховной Раде планируют создать межведомственную рабочую группу по проведению местных выборов в громадах прифронтовой зоны на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Укринформ».

По словам нардепа, рассматривать ситуацию с проведением выборов в Донецкой и Луганской областях нельзя отдельно от всего мирного процесса, который происходит. А в громадах, расположенных вблизи линии разграничения, выборы вообще могут быть перенесены из соображений безопасности.

«У нас там есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понимать, каким образом там проводить выборы, то есть какая там сейчас ситуация с безопасностью для выборов. Потому что, опять-таки, выборы, имея проблемы с безопасностью, лучше не проводить на местном уровне, отложить или что-то еще», – сказал Корниенко во время заседания «круглого стола» на тему «Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы».

Он добавил, что в Верховной Раде намерены создать межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, чтобы разработать решения по проведению выборов на Донбассе.

«Есть комитет по оккупированным территориям, наш комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, – ред.), кто выборами занимается, также с вновь избранным вице-премьером мы это обсудим, с его министерством по реинтеграции для того, чтобы эти решения разработать, тоже их параллельно выдать», – пояснил Корниенко.

Предварительно предусматривается, что в состав межведомственной рабочей группы войдет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.