НВФ нарушили международное гуманитарное право: В штабе ООС провели реконструкцию обстрела

Во время обострения на линии соприкосновения 10 марта незаконные вооруженные формирования вели обстрелы с позиций за домами мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право: вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

Это значительно усложняло задачу подразделениям Объединенных сил по нанесению прицельных ударов по огневым точкам противника. «Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей», – отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что 10 марта НВФ атаковали позиции украинских военных на донецком направлении.

Также сообщалось, что 10 марта незаконные вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.).