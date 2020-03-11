В «ЛНР» задержали «чиновника», обвиняют в вымогательстве

В «ЛНР» задержали представителя «торгово-промышленной палаты» «при получении взятки». Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «МВД», «выявлен и задокументирован факт коммерческого подкупа со стороны одного из должностных лиц торгово-промышленной палаты».

«Используя служебное положение, он еженедельно вымогал и получал денежные средства от физлица-предпринимателя, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, за выдачу сертификата установленного образца, подтверждающего происхождение товара», – сообщают в «республике».

«4 марта текущего года указанное должностное лицо при получении очередного денежного вознаграждения в размере 49,5 тыс. руб. (17,6 тыс. грн по местному курсу на 11.03.2020 – ред.) было задержано с поличным», – добавляют в «ЛНР».

Там также заявляют, что открыто «уголовное дело по факту коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством», а для мужчины «избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».