Бассейн «Дельфин», мечеть и горбольница №21: В Донецке показали северную окраину (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на северной окраине города.

На легковом авто дончанин проехал по улицам. Он показал школу №21 – это действующее учебное заведение, расположенное наиболее близко к линии фронта.

Житель Донецка по пр. Маршала Жукова он доехал до развилки, где одна дорога ведет к разрушенному Донецкому аэропорту, вторая – к бассейну «Дельфин».

На развилке установлены памятники мирным жителям Куйбышевского района и села Веселое, погибшим в результате обстрелов.

Мужчина также проехал рынок «Октябрьский», где функционирует часть торговых точек, мечеть «Ахать-Джами» – и добрался до бассейна. По его словам, бассейн сейчас не работает. Здание было сильно повреждено, сейчас частично отсутствуют остекление и обшивка, а также нет крыши.

Дальше, к шахте «Октябрьской», проехать нельзя – установлен блокпост.

Дончанин развернулся у бассейна и проехал по поселку, по пр. Кремлевскому, показал горбольницу №21.

Мужчина сообщил, что данный район сильно пострадал во время боев в начале военного конфликта. Повреждены многие жилые дома, здания на рынке, а также детский сад, больница.