В штабе ООС рассказали, как прекратили огневую активность НВФ в районе Песок

Обстрел украинских военных незаконными вооруженными формированиями (НВФ) с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески (Донецкая обл.) не мог остаться без ответа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций», – отметили в штабе.

Там добавили, что подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся дежурные средства поражения для полного подавления огневой активности НВФ и уничтожения расчета ПТРК, который подорвал автомобиль с украинскими воинами. По позициям противника, с которых велся огонь, был нанесен ряд ударов. В результате огневая активность противника была прекращена. «Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать: 1 оператор убит, другой тяжело ранен», – сообщили в штабе.

В пресс-центре также сообщили, что после окончания боя противник начал вывозить убитых и раненых с позиций. Всего было задействовано до 4-х медицинских эвакуаторов.

Ранее сообщалось, что 10 марта НВФ атаковали позиции украинских военных на донецком направлении.

Также сообщалось, что 10 марта незаконные вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.).