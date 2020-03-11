Яценюк: Убежден, что Зеленский не хочет стать последним президентом Украины. Власть должна знать, что Путин – враг

Украинские власти недооценивают риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Такое мнение во вторник, 10 марта, выразил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире «Радио НВ».

«Считаю, что новая власть недооценивает риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Ведь мир с РФ, может быть только на условиях Путина», – подчеркнул политик.

«Условие Путина одно – сдавайтесь. А в какой форме: в форме Минских соглашений, "Нормандии" или двустороннего диалога – это техника», – отметил Яценюк.

Политик отметил, что стратегия Путина остается неизменной и она противоречит интересам Украины. Задачей украинской власти, по мнению Яценюка, сейчас является сохранить государство и иметь независимую Украину.

«А его задача – поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император», – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что не видит такого масштаба понимания у новой украинской власти и обратился к нынешним чиновникам: «Путин никогда не пойдет вам на какие-либо уступки. Как только вы начнете заигрывать с ним, он это увидит как четкий сигнал слабости».

Самое важное для нынешней власти сегодня, подчеркнул политик – «знать о том, что режим Путина – это враг, и с этого строить всю стратегию»: «Если путинская Россия – это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову повернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (с России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину?"».

Арсений Яценюк отметил необходимость держать экономическую стабильность в Украине, «ведь надо финансировать армию и надо быть финансово независимыми»: «Путин понимает: в случае кризиса, в случае отсутствия (программы с) МВФ он – ключевой бенефициар украинского дефолта».

Политик подчеркнул важность военного сотрудничества со странами-членами НАТО: «Говорят, что НАТО нас не ждет. Но я знаю точно, что если не стучать, эти двери никогда не откроют».

Он отметил, что снимать с повестки дня вопрос дальнейшей российской военной интервенции против Украины вообще нельзя: «Именно поэтому одним из ключевых элементов безопасности украинского государства является украинская армия».

«То есть у нас есть санкционный компонент, внешняя политика, внутренняя экономическая и политическая стабильность Украины. И у нас армия, которая защищает каждого украинского гражданина», – подытожил Яценюк.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли президент Зеленский «дать слабину» в переговорах, Арсений Яценюк отметил: «Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент».