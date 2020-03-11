Пожар на Донетчине: Из горящей квартиры вывели мужчину

В пгт Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

10 марта в 21:06 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Проценко во Владимировке.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в двухкомнатной квартире на 1-м этаже. Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили мужчину, которого в составе звена ГДЗС вывели на свежий воздух и передали работникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в пресс-службе.

Спасатели локализовали пожар в 21:21 и ликвидировали в 21:35. Причина пожара устанавливается.