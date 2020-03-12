Людей можно встретить все реже и реже: В Донецке показали улицы возле аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как в марте нынешнего года выглядит улица Стратонавтов на северной окраине города.

Дончанин на легковом авто проехал по пр. Колхозный. «Здесь людей можно встретить все реже и реже», – отметил он.

Мужчина также обратил внимание, что мусор в частном секторе вывозят нерегулярно. Контейнеры переполнены.

Затем он повернул на ул. Стратонавтов. На место разрушенной автозаправки местные жители привозят мусор, и уже образовалась достаточно большая стихийная свалка.

По улице Стратонавтов ходит автобус – на ж/д вокзал. На самой улице – много сильно поврежденных домов.

Рядом с 5-этажкой – бывшая воинская часть. В конце улицы, на развилке, мужчина направился в центр. С развилки видны терминалы разрушенного аэропорта.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.