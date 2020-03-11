«Каргилл. Движения практически нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 марта

Сегодня утром, 11 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 40,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9670 человек и 1200 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8225 человек и 1390 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7840 человек и 1355 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3060 человек и 620 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11445 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 35/20;
- КПВВ «Марьинка» – 0/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;
- КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Иван: «4:27. Каргилл – до конца посадки»;
- Иван: «5:03. Каргилл – обычная начала подыматься на мост. Льгота примерно машин на 20 меньше»;
- Рустам: «8:21. Каргилл в Украину общая на мосту, льгота почти от моста. Движения практически нет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Jujik»: «4:41. Еленовка в Мариуполь – общая машин 100 (чуть дальше магазина, льгота до поворота на Докучаевск (до 20 авто)»;
- Валерий: «8:40. Еленовка. Машин 80».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.