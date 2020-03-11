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«Каргилл. Движения практически нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 марта

11.03.20 09:11
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 11 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 40,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9670 человек и 1200 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8225 человек и 1390 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7840 человек и 1355 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3060 человек и 620 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11445 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 35/20;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;
  • КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Иван: «4:27. Каргилл – до конца посадки»;
  • Иван: «5:03. Каргилл – обычная начала подыматься на мост. Льгота примерно машин на 20 меньше»;
  • Рустам: «8:21. Каргилл в Украину общая на мосту, льгота почти от моста. Движения практически нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Jujik»: «4:41. Еленовка в Мариуполь – общая машин 100 (чуть дальше магазина, льгота до поворота на Докучаевск (до 20 авто)»;
  • Валерий: «8:40. Еленовка. Машин 80».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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