Сводка из зоны ООС за 10 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, отмечена работа снайперской пары. В результате обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских военных погибли, 7-ро военных получили ранения, еще 2-е – боевые травмы. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Песками – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм;

в районе Павлополя велся снайперский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

вблизи Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новоалександровки – из миномета калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Луганским – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Мироновского – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Новолуганским и Железным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новгородского – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также сообщили, что 10 марта противник трижды обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия район участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали.

Кроме того, 10 марта НВФ обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский военный погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. 7 военных получили ранения различной степени тяжести, еще 1 военнослужащий госпитализирован с боевыми травмами.

Кроме того, в результате обстрелов украинских позиций со стороны НВФ 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и еще 1 получил боевые травмы.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 21 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 213 единиц. Обстрелам в прошедшие сутки на донецком направлении подверглись районы сел Васильевка и Михайловка, поселков Жабичево и шахты "Трудовская", район "Вольво-центра"; на горловском – районы поселков Доломитное, Крутая Балка и шахты им. Гагарина; на мариупольском – окрестности сел Петровское, Белая Каменка, Саханка. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» заявляют, что «в результате массированного минометного обстрела был поврежден вентиль газопровода низкого давления в Донецке по ул. Софийской. Кроме того, в поселке Крутая Балка повреждено остекление и фасад дома по ул. Широкой. Также под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода».

Также в «ДНР» уверяют, что «6 домов повреждено в поселке Гольмовский на севере Горловки в результате обстрела с применением СПГ и зенитных установок сегодня утром. В домах повреждены остекление, кровля и фасад».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».