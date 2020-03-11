72 тысячи украинских шахтеров ждут спасения отрасли (Видео)

Во вторник, 10 марта, в Кропивницком (Кировоградская обл.) на митинг вышли люди, которые чуть ли не полжизни провели под землей. Просили индексации пенсий. Еженедельно в разных регионах шахтерские пикеты, акции, митинги. Чаще всего люди требуют своей зарплаты. Иногда собираются после подземных трагедий, которые случаются из-за устаревшего опасного оборудования. 72 тыс. украинских горняков ждут спасения отрасли, сообщает телеканал «Украина».

«Уголь спасет Украину, если Украина обратит внимание на угольщиков. Это энергетическая безопасность», – говорит председатель независимого профсоюза госшахты «Кураховская» Алексей Сорока.

В течение 30-ти лет мужчина трудился проходчиком. Сейчас – председатель независимого профсоюза госшахты «Кураховская». Алексей Сорока проблемы госшахт знает – долги по зарплате, старое оборудование. О намерениях властей разобраться с нерентабельными госшахтами слышал.

«Если 33 государственных предприятия, а я всем делом говорю, что они являются градообразующими, выделить 4 компании, которые нравятся, рентабельные. А остальные что? Сравнять здесь все бульдозерами?», – говорит Сорока.

«Кураховская» – одна из таких неприбыльных. И именно она спасает поселок от потопа. После закрытия соседних шахт под землей осталась вода. Откачивать ее приходится именно «Кураховской». Однако насосы не вечные и заменять их никто не спешит. Шахтеры ждут помощи из столицы.

«Немножечко нам помочь техникой и мы бы стали рентабельным предприятием, но этого не происходит», – говорит Алексей Сорока.

Многие горняки поехали искать лучшей доли в соседний Покровск.

Новое, современное, мощное оборудование, безопасность людей и большая добыча – в приоритете. В шахтоуправлении Покровском работает более 7 тыс. человек.

«Политика частного инвестирования. Много влаживается в производство в 2019-м году около 1,2 млрд грн было вложено в развитие предприятия. Это покупка горных машин, это оснащение конвеерных цепочек, то есть, все идет на назидание – у нас такая политика», – рассказывает директор шахтоуправления «Покровское» Валерий Яковенко.

Механик Владимир Полатайко 7 лет работает на «Покровской».

«Зарплата выдается регулярно, социальный пакет, который дает возможность брать и путевки в оздоровительные центры, санатории», – говорит Владимир Полатайко.

Коксующийся уголь с «Покровской» идет на металлургические комбинаты для производства стали. Металлургам выгодно покупать украинский уголь и развивать отечественные шахты.

«Для ГМК крайне важно уйти от зависимости от импорта коксующегося угля. Главным решением здесь будет развитие добычи коксующегося угля внутри Украины. И это тоже должна быть государственная политика, стимулирующая увеличение добычи коксующегося угля», – говорит президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Дать стране еще больше угля может шахтоуправление «Покровское». Для этого нужно больше денег на развитие. Дополнительные инвестиции готова предоставить группа Метинвест. И просит разрешения у Антимонопольного комитета выкупить предприятие полностью. Что делать с государственными шахтами и за каких инвесторов «сватать» их – рассуждают чиновники. Предлагают и закрывать, и приватизировать. А горняков интересует, что будет с ними и их городами.