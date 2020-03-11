Жителей неподконтрольного Донбасса с паспортами РФ будут призывать в российскую армию

Получивших российские паспорта жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса начнут призывать на службу в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает российский ресурс «Аргументы недели», ссылаясь на официальный ответ Министерства обороны РФ.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности, в том числе и по защите отечества. При получении гражданства Российской Федерации гражданин Российской Федерации обязан явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет, а в дальнейшем – пройти мероприятия, связанные с призывом на военную службу», – цитирует издание ответ Минобороны РФ.

По словам инсайдеров военного ведомства, «насильно жителей Донбасса никто не призывает». Попасть на службу в российскую армию они могут только после получения прописки на территории РФ. Кроме того, принимавшие участие в боевых действиях жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса должны пройти дополнительную проверку психолога, который может их «забраковать».

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что зачистка в «ДНР» украинского языка, выдача российских паспортов на фоне обсуждения поправок в конституцию РФ – это свидетельства того, что Россия намерена забрать неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса.