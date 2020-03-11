Смертельное ДТП с микроавтобусом в РФ: В соцсетях сообщают о гибели жителей Харцызска (Фото)

В Ростовской области РФ сегодня, 11 марта, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погибли жители неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сегодня около 3:00 (по российскому времени) на 869 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием микроавтобуса «Опель Виваро» и грузового автомобиля «Скания».

По предварительным данным, водитель «Опеля» уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигавшейся грузовой машиной. В результате ДТП, по предварительным данным, 5 человек пострадали, 4 скончались до приезда «скорой помощи». На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По сообщениям из соцсетей, микроавтобус на украинских номерах принадлежал жителю Харцызска, который и перевозил пассажиров – жителей того же города.