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Смертельное ДТП с микроавтобусом в РФ: В соцсетях сообщают о гибели жителей Харцызска (Фото)

11.03.20 11:12
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области РФ сегодня, 11 марта, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погибли жители неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сегодня около 3:00 (по российскому времени) на 869 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием микроавтобуса «Опель Виваро» и грузового автомобиля «Скания».

По предварительным данным, водитель «Опеля» уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигавшейся грузовой машиной. В результате ДТП, по предварительным данным, 5 человек пострадали, 4 скончались до приезда «скорой помощи». На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По сообщениям из соцсетей, микроавтобус на украинских номерах принадлежал жителю Харцызска, который и перевозил пассажиров – жителей того же города.

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