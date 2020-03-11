Ученики оказались в смертельной опасности: На Донетчине под обстрел попала школа

10 марта незаконные вооруженные формирования (НВФ), пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка (Донецкая обл.). Под обстрел попала в том числе общеобразовательная школа №2. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, школа находилась в районе обстрела. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на 7-й урок, и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище этой же школы.

После того, как обстрел прекратился, работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

Ранее сообщалось, что 10 марта в прифронтовой Марьинке был сильный бой, детей из школы и детского сада эвакуировали в подвалы.